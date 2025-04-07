Посольство РФ в США: за Овечкина болели буквально все американцы

Буквально все жители США, включая представителей американских властей, болели за российского хоккеиста Александра Овечкина, побившего рекорд по числу забитых голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.