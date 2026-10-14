Подрядчик подготовил к зиме в Ноябрьске 50 единиц техники

В Ноябрьске к зимнему сезону готовы 100 единиц техники, 50 из которых принадлежат подрядчику. Дороги будут обрабатывать песком — для этого заготовлено 8 тысяч «кубов» песка, сообщила администрация Ноябрьска в «Максе».