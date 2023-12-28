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FTimes

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Последствия голой вечеринки Ивлеевой: из новогоднего эфира удаляют Лолиту, Киркорова, Билана

Последствия голой вечеринки Ивлеевой: из новогоднего эфира удаляют Лолиту, Киркорова, Билана

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Комментарии
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ТП
Татьяна Полякова
А  как же  парнокопытные  ?!   Этой  ******  ничего не будет  ???!!!   Побег  через  Белоруссию  -  ничего !  Обращение  к  Ивлеевой :&quot;Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить .&quot;  -  опять ничего  ?   Не  запретят  появляться  на  ТВ  ?  А  ведь  это она  идейный  вдохновитель  подобных  мероприятий !!!
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