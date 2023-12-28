Последствия голой вечеринки Ивлеевой: из новогоднего эфира удаляют Лолиту, Киркорова, Билана

ТП

Татьяна Полякова

А как же парнокопытные ?! Этой ****** ничего не будет ???!!! Побег через Белоруссию - ничего ! Обращение к Ивлеевой :"Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить ." - опять ничего ? Не запретят появляться на ТВ ? А ведь это она идейный вдохновитель подобных мероприятий !!!