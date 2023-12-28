Последствия голой вечеринки Ивлеевой: из новогоднего эфира удаляют Лолиту, Киркорова, Билана Татьяна СергееваЗагадочное исчезновение фотографии Насти Ивлеевой с сайта МТС оказалось лишь малой частью каскада событий, развернувшихся вокруг скандальной голой вечеринки в клубе Mutabor.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии