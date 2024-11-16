Как Юрий Никулин рискнул жизнью ради съемок “Бриллиантовой руки”

«Бриллиантовая рука» стала жемчужиной советского кинематографа, покорив сердца миллионов зрителей. Однако немногие знают, что съемки этого фильма для Юрия Никулина обернулись нешуточным испытанием, оставив воспоминания, которые преследовали его всю жизнь.