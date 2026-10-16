Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». «Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ/снятия перегрузки сети», — пояснили в предприятии.