Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». «Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ/снятия перегрузки сети», — пояснили в предприятии.
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