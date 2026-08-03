США ввели санкции против подразделений Минобороны России

Вашингтонская администрация ввела санкции против некоторых российских структур, включая два управления Минобороны РФ и Сухопутные войска России, под предлогом якобы имевшего место нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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