🇮🇱🇱🇧 Операция АОИ на юге Ливана - обстановка за 15-18 ноября 2024 года Уже на протяжении восьми недель продолжается наземная фаза операции АОИ под кодовым обозначением «Стрелы севера».
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🇮🇱🇱🇧 Операция АОИ на юге Ливана - обстановка за 15-18 ноября 2024 года Уже на протяжении восьми недель продолжается наземная фаза операции АОИ под кодовым обозначением «Стрелы севера».
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