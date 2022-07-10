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В ЛДПР предложили заменить слово «президент» на «правитель»

В ЛДПР предложили заменить слово «президент» на «правитель»

В пресс-службе думской фракции либерал-демократов предложили заменить термин «президент» на «правитель», чтобы иностранное слово «не укоренилось окончательно».

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