Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в красном бикини

Британская телеведущая Майя Джама показала снимки с отдыха в Тайланде. Фото появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.