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"Военное обозрение": Более 2 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Артемовске за месяц

"Военное обозрение": Более 2 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Артемовске за месяц

Только за прошедший месяц - с середины апреля по середину мая - число пропавших без вести бойцов ВС Украины в Артемовске (Бахмуте) составило более двух тысяч человек, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на источник украинских Telegram-каналов.

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