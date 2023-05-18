"Военное обозрение": Более 2 тысяч бойцов ВСУ пропали без вести в Артемовске за месяц

Только за прошедший месяц - с середины апреля по середину мая - число пропавших без вести бойцов ВС Украины в Артемовске (Бахмуте) составило более двух тысяч человек, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на источник украинских Telegram-каналов.
Только за прошедший месяц - с середины апреля по середину мая - число пропавших без вести бойцов ВС Украины в Артемовске (Бахмуте) составило более двух тысяч человек, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на источник украинских Telegram-каналов.
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