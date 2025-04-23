В Салехарде прошел круглый стол на тему жилищного строительства Ямала до 2030 года

В обсуждении приняли участие застройщики, представители банков и специалисты строительной отрасли. Они обсудили актуальные задачи и сложности в области жилищного строительства и льготного кредитования, а также наметили пути для их решения.
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