RS: Байден рискует лишить Украину и Израиль поддержки США

Попытка администрации президента США Джо Байдена привязать помощь Украине к поддержке Израиля может закончиться тем, что американцы откажутся от поддержки сразу обеих стран, написал колумнист журнала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.
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