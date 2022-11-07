Военное обозрение

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Глава ГУР Украины Буданов поделился планами по разделу России после «победы Киева»

Глава ГУР Украины Буданов поделился планами по разделу России после «победы Киева»

В Киеве продолжают мечтать о скорой победе над Россией и последующим за ней разделом, где Украине вернутся не только "оккупированные" территории, но и новые, которые раньше были "исконно украинскими".

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