В малом зале ДК "Победа" проходит официальная часть Областного музыкально -поэтического фестиваля "Сентябрина".
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В малом зале ДК "Победа" проходит официальная часть Областного музыкально -поэтического фестиваля "Сентябрина".