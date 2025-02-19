Иностранные бренды не вернутся в Россию быстро: эксперты раскрыли условия

Основная причина — длительные процедуры, включая оценку деятельности компаний за время их отсутствия в стране и введение для них особых условийУшедшие из России зарубежные бренды вряд ли вернутся на российский рынок до 2026 года, даже если процесс их возвращения начнется уже сейчас.