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Министр обороны Германии призвал армию и общество готовиться к «большой войне» в Европе

Министр обороны Германии призвал армию и общество готовиться к «большой войне» в Европе

Армия и общество в Германии должны готовиться к войне. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает телеканал ZDF.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Много надо еще немцам сделать для готовности к &quot;большой войне&quot; в Европе! Нарыть бомбоубежищ, поглубже и побольше, дровами запастись, вспомнить как мышек есть, крыс и кошек. По большому счету, если не бай Бог так получится, что в этой сраной Европе начнется новая БОЛЬШАЯ ВОЙНА, то ни немчуре, ни макаронникам с лягушатниками уже ни чего не поможет. в случае БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ в Европе, эта самая Европа просто будет уничтожена, полностью и без остатка. А кого там жалеть? Проебалтов, немчуру...? Они нас жалели хоть когда ни будь? По этому ни какой жалости, ни какого гуманизма. Есть опыт, повторять - себе дороже.
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