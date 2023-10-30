Министр обороны Германии призвал армию и общество готовиться к «большой войне» в Европе

AB

Anlrey Boracow

Много надо еще немцам сделать для готовности к "большой войне" в Европе! Нарыть бомбоубежищ, поглубже и побольше, дровами запастись, вспомнить как мышек есть, крыс и кошек. По большому счету, если не бай Бог так получится, что в этой сраной Европе начнется новая БОЛЬШАЯ ВОЙНА, то ни немчуре, ни макаронникам с лягушатниками уже ни чего не поможет. в случае БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ в Европе, эта самая Европа просто будет уничтожена, полностью и без остатка. А кого там жалеть? Проебалтов, немчуру...? Они нас жалели хоть когда ни будь? По этому ни какой жалости, ни какого гуманизма. Есть опыт, повторять - себе дороже.