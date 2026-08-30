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7дней.ru

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Как приготовить мармелад из брусники

Как приготовить мармелад из брусники

Лев Борисович делится рецептом натурального лакомства из лесных ягод. 123RF/legion-media.ru Домашний мармелад — отличный способ сохранить вкус лета и порадовать домашних необычным лакомством.

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