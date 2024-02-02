Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Федоров
    Ух ты!Главная загадка в...
  • Misha Glusch
    пусть жрут путассуРоссия расторгла ...
  • Россиянин
    А Россия не будет сбивать американцев над Сирией? А надо бы. А то как то беззубо получается. А пиндосы чувствуют себя...Крупнейший риск з...

Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО и ЕС распадутся после победы России в СВО

Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО и ЕС распадутся после победы России в СВО

Александр Бушев Неизбежная победа России приведет к распаду как Североатлантического альянса, так и Евросоюза, считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, написавший об этом в соцсети X (бывший Twitter, запрещенный в России).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх