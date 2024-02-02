Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО и ЕС распадутся после победы России в СВО

Александр Бушев Неизбежная победа России приведет к распаду как Североатлантического альянса, так и Евросоюза, считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, написавший об этом в соцсети X (бывший Twitter, запрещенный в России).