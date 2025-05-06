В Первоуральске планируют построить завод механической обработки

Завод механической обработки, который будет выпускать инструменты для машиностроения, металлургии, горнодобывающей промышленности и нефтегазового сектора, намерена построить компания «Восток-Урал» в Первоуральске, 5 мая сообщает департамент информационной политики Свердловской области За три года планируется построить производственный корпус площадью 1,5 м² и отдельный административный комплекс.