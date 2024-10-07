На Алтае лишь 7% семей могут позволить себе квартиру в ипотеку

Такие семьи должны иметь возможность вносить ежемесячный платеж по кредиту и осуществлять повседневные расходы хотя бы на уровне прожиточного минимума Алтайский край оказался на 72-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по доступности жилья в ипотеку, сообщает РИА Новости.