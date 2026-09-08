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Царьград

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Вежливый росгвардеец стал звездой Сети после видео с задержанием дебошира

Вежливый росгвардеец стал звездой Сети после видео с задержанием дебошира

Видео с участием росгвардейца из Казани стало вирусным. Комментаторы в соцсетях просят наградить прапорщика, который является, по их мнению, образцом выдержки.

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