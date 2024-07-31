Военные, заключившие контракт на участие в СВО с 1 августа, получат по 400 тыс. рублей

Военные, заключившие контракт на участие в специальной военной операции, получат по 400 тыс. рублей. Соответствующий указ подписан президентом России «с целью предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту».
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