МВД Армении задержало въехавшего в толпу протестующих водителя грузовика

МВД Армении задержало мужчину, въехавшего в толпу протестующих на грузовике. Об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел в центре Еревана во время митинга движения "Тавуш во имя родины", выступающего против делимитации границы с Азербайджаном и отказа от Нагорного Карабаха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии