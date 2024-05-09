МВД Армении задержало въехавшего в толпу протестующих водителя грузовика

МВД Армении задержало мужчину, въехавшего в толпу протестующих на грузовике. Об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел в центре Еревана во время митинга движения "Тавуш во имя родины", выступающего против делимитации границы с Азербайджаном и отказа от Нагорного Карабаха.