Шольц: Германия является крупнейшим в Европе и вторым в мире поставщиком оружия Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около €1,4 млрд.