Шольц: Германия является крупнейшим в Европе и вторым в мире поставщиком оружия Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине заявил, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на сумму около €1,4 млрд.
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