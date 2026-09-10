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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мозес Райт: «Я ни разу не пропускал плей-офф Евролиги и не собираюсь начинать»

Новый центровой «Милана» Мозес Райт рассказал о целях на предстоящий сезон. «Я хотел бы выйти в плей-офф Евролиги, потому что с тех пор, как я здесь играю, ни разу его не пропускал и не собираюсь начинать.

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