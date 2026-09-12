ОПГ и мошенничество: в Москве заочно арестован один из лидеров наркосиндиката «Химпром» Градопольцев

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Артёма Градопольцева, которого следствие считает одним из лидеров международного наркосиндиката «Химпром».
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