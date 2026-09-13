The Ministry of Defense confirmed the strikes on the railway in Western Ukraine

The Ministry of Defense has confirmed attacks on railway infrastructure in Western Ukraine. In the evening summary it is reported that we are talking about the facilities involved in the delivery of military cargo from Europe.
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