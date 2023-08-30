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Польша выпустила первую деталь фюзеляжа истребителя F-16

Польша выпустила первую деталь фюзеляжа истребителя F-16

29 августа польская компания PZL Mielec продемонстрировала первую выпущенную ей деталь фюзеляжа истребителя F-16 – одного из элементов задней части корпуса самолета.

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