Сын гитлеровского недобитка собирается устраивать «Нюрнберг» в России

Бывший руководитель объединенной разведки НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен предлагает использовать запрещенную в России организацию «Мемориал» для проведения «Нюрнберга на минималках» над нынешним руководством страны.
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