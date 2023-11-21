Лидеры США и КНР договорились провести дополнительную встречу — Белый дом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сан-Франциско условились еще раз встретиться, но даты не назначили, сказал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
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