Трифонов день: 28 декабря принято соблюдать православные традиции, праздничные приметы и поверья Юлия СкворцоваТрифонов день, который отмечается ежегодно 28 декабря, занимает важное место в народном календаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии