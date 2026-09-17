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Новый поликлинический корпус открыли в барнаульской больнице № 3

Новый поликлинический корпус открыли в барнаульской больнице № 3

Долгожданный переезд поликлиники барнаульской больницы № 3 наконец состоялся. Один из корпусов учреждения 68 лет находился в здании на улице Бехтерева, которое признали неремонтопригодным.

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