Новый поликлинический корпус открыли в барнаульской больнице № 3

Долгожданный переезд поликлиники барнаульской больницы № 3 наконец состоялся. Один из корпусов учреждения 68 лет находился в здании на улице Бехтерева, которое признали неремонтопригодным.
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