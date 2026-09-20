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Батраков стал единственным игроком «Галатасарая», кто поблагодарил болельщиков после поражения

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков оказался единственным игроком команды, поблагодарившим болельщиков после поражения в 6-м туре чемпионата Турции с «Трабзонспором», сообщает Yellow&Red Report.

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