Батраков стал единственным игроком «Галатасарая», кто поблагодарил болельщиков после поражения

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков оказался единственным игроком команды, поблагодарившим болельщиков после поражения в 6-м туре чемпионата Турции с «Трабзонспором», сообщает Yellow&Red Report.
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