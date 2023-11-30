Спорткомплекс РАНХиГС построят на проспекте Вернандского в Москве

На западе Москвы на проспекте Вернандского вместо долгостроя возведут физкультурно-оздоровительный комплекс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
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