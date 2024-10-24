МИД России "перевел" ответ Лаврова вслед наступившему ему на ногу человеку

МИД России отреагировал на резонансные видеокадры с Сергеем Лавровым на саммите БРИКС.Видеокадры с саммита БРИКС, где министр иностранных дел Сергей Лавров произносит голосом конкретную фразу вслед наступившему ему на ногу человеку, сгенерированы нейросетью.
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