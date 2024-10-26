В России появились новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей с новыми видами Екатеринбурга и Челябинска

Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей появились в некоторых регионах России. Они отличаются от предыдущих версий тем, что вместо изображений Хабаровска на них теперь представлены достопримечательности Екатеринбурга и Челябинска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии