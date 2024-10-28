Молодые иностранцы обкидывают яйцами русских в Краснодаре. Реакции органов нет. Девушка просит огласки. Видео

Писарчук Дмитрий

Коркино на подходе, когда постреляют таких шутников, тогда может и под успокоятся молодые хулиганы. А пока не желают силовики раскрутить их на создание ОПГ, сейчас можно припугнуть, потом будет другая статья и сроки (не важно кому). И от меня: Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!