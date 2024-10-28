Медвежий угол
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Медвежий угол

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Молодые иностранцы обкидывают яйцами русских в Краснодаре. Реакции органов нет. Девушка просит огласки. Видео

Молодые иностранцы обкидывают яйцами русских в Краснодаре. Реакции органов нет. Девушка просит огласки. Видео

Avia.pro - СМИ Ну что ж, дорогие читатели, держитесь крепче: Краснодар превращается в настоящее поле боя, но вместо пушек и снарядов здесь в ход идут яйца и мука.

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Коркино на подходе, когда постреляют таких шутников, тогда может и под успокоятся молодые хулиганы. А пока не желают силовики раскрутить их на создание ОПГ,  сейчас можно припугнуть, потом будет другая статья и сроки (не важно кому). И от меня: Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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1 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Так в Коркино вроде цыгане из окон стреляли, когда возмущенная убийством женщины толпа начала им окна бить.  Вот когда россияне начнут стрелять, то и цыгане законопослушными станут и таджики с узбеками и киргизами..
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47 мин.
Леонид Руси
Зверьки... дети зверей... и никогда не будут людьми... А в Краснодаре есть русская община, которая разберутся? Полиция бездействует...
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18 мин.

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