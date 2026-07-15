Русская армия уничтожила дроноводов ВСУ, атаковавших Брянскую область

Конкретных цифр потерь противника не приводится, но их описывают как "массовые".Операторы беспилотных летательных аппаратов из состава 105‑го Черниговского пограничного отряда, участвовавшие в атаке по гражданским объектам г в Брянской области, понесли массовые потери в Черниговской области.
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