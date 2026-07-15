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Царьград

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Русская армия уничтожила дроноводов ВСУ, атаковавших Брянскую область

Русская армия уничтожила дроноводов ВСУ, атаковавших Брянскую область

Конкретных цифр потерь противника не приводится, но их описывают как "массовые".Операторы беспилотных летательных аппаратов из состава 105‑го Черниговского пограничного отряда, участвовавшие в атаке по гражданским объектам г в Брянской области, понесли массовые потери в Черниговской области.

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