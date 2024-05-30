Строительные работы повлияли на расписание МЦД-1 от «Белорусской»

График движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в связи с развитием инфраструктуры на перегонах Москва-Бутырская – Фили и Москва-Бутырская – Бескудниково.