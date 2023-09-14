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Ранджелович стал 5-м новичком «Рубина» за день. Экс-хавбек «Урала» подписал контракт на год

Ранджелович стал 5-м новичком «Рубина» за день. Экс-хавбек «Урала» подписал контракт на год

Полузащитник, в прошлом сезоне выступавший за «Урал» на правах аренды, покинул «Олимпиакос» и заключил контракт с «Рубином».

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