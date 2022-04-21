Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яковлев
    Зачем мне знать о чём трепется этот болтун ?«Меня это пугает»...
  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...

Миддлтон и Портис не смогли доиграть 2-й матч с «Буллс» из-за травм

«Бруклин» по ходу второго матча серии с «Чикаго» (110:114, 1-1) лишился форвардов Криса Миддлтона и Бобби Портиса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх