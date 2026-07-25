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Царьград

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Patriot Греции отразил ракетную атаку из Йемена в Саудовской Аравии

Patriot Греции отразил ракетную атаку из Йемена в Саудовской Аравии

25 июля греческий комплекс ПВО Patriot в Саудовской Аравии перехватил две баллистические ракеты, выпущенные из Йемена, предотвратив удар по нефтеперерабатывающему заводу.

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