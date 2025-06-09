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Провизоры аптек Владивостока не могут объяснить, что за странный БАД они продают

Провизоры аптек Владивостока не могут объяснить, что за странный БАД они продают

Странная на первый взгляд биодобавка обнаружена в аптеках Владивостока — рыбный жир. Провизор в аптеке федеральной сети «Мелодия здоровья» не смогла объяснить корреспонденту PRIMPRESS, почему именно «рыбный» вместо привычного и устоявшегося «рыбий».

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