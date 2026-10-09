iPhone 18 Pro Max лидирует по предзаказам с преобладанием оттенка «бургунди»

iPhone 18 Pro Max стал самым востребованным смартфоном новой серии, на него пришлось 75% предзаказов.
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