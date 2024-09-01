❕Обстановка в Раздольненском районе после подтопления домов Ситуация стабилизировалась, ночью воду уже откачали с территорий частных домовладений в пяти сёлах.
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❕Обстановка в Раздольненском районе после подтопления домов Ситуация стабилизировалась, ночью воду уже откачали с территорий частных домовладений в пяти сёлах.