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Facebook обвиняется во вмешательстве: предвыборный скандал в Бразилии набирает обороты

Изби­ра­тель­ный штаб дей­ству­ю­ще­го пре­зи­ден­та Бра­зи­лии Луи­са Ина­сиу Лулы да Сил­вы выдви­нул серьез­ные обви­не­ния в адрес аме­ри­кан­ской тех­но­ло­ги­че­ской кор­по­ра­ции Meta.

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