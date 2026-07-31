Мужчина на электросамокате погиб при атаке дрона ВСУ

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщает в пятницу оперштаб региона. Стало известно, что украинский дрон атаковал мужчину в селе Волчья Александровка в Волоконовском округе, мирный житель погиб на месте происшествия от полученных травм.