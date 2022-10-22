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Резников поможет Исмагулову подготовиться к бою с Царукяном: «Жду его в Алматы»

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал, что будет помогать Дамиру Исмагулову в подготовке к следующему бою в UFC против Армана Царукяна: «Я не понимаю этого, лучше бы их поставили с топами.

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