Байден vs Трамп: Перед дебатами разгорается скандал из-за обвинений в употреблении наркотиков Елена ГалицкаяВ преддверии дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом возник спор, вызванный заявлениями экс-президента США о возможном употреблении наркотиков текущим главой страны.
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