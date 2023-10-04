АКЗС озаботилось проблемой очередей на технологическое присоединение к сетям

В регионе остро стоит вопрос технологического присоединения льготников к сетям Проблему нехватки финансирования для технологического присоединения к сетям обсудили на встрече председатель алтайского Засобрания Александр Романенко и директор филиала "Россети Сибирь" – "Алтайэнерго" Николай Пантелеев.
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